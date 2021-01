België: Marokkaans gezin schendt avondklok en slaapt noodgedwongen in auto

Geen feestelijke oudejaarsavond voor Saïd Abbamoulay (39), zijn vrouw Chahida Sohout (37) en hun drie jonge kinderen.

Op bevel van de echter werd het jonge Marokkaanse gezin maandag uit de noodwoning gezet nadat ze daar moesten verblijven omdat hun huurhuis twee jaar geleden onbewoonbaar werd verklaard.

Het gezin voelt zich totaal in de steek gelaten. "Pak en zak staan klaar, verzet zal er niet zijn", zei Saïd tegen het Vlaamse Nieuwsblad.

"De kinderen zijn totaal van slag, wij zijn radeloos. Op dit moment hebben we na maandag géén onderdak.", vertelt de emotioneel aangeslagen Saïd.



"De zoektocht naar een woning is in deze tijden van corona al niet evident, en als we er dan al een vinden, is de huur veel te hoog. We beschikken maandelijks over slechts 1380 euro, de ziekte-uitkering van mijn vrouw. Ik ben wegens rugklachten arbeidsongeschikt, maar krijg geen tegemoetkoming. Aanspraak maken op een sociale woning lukte evenmin. We voelen ons door iedereen in de steek gelaten."

Het gezin heeft van de autoriteiten toestemming gekregen om de avondklok te negeren om de nacht in de auto door te brengen. "We hopen dat er nog iemand ons kan helpen, maar houden ons hart vast. 2021 kondigt zich alvast nóg slechter aan dan het al barre 2020."

