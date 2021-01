Vaccin Sinopharm ook effectief tegen nieuwe stammen coronavirus

Het eerste goedgekeurde Chinese vaccin tegen COVID-19 is ook effectief gebleken tegen nieuwe stammen van het virus

Verzekerde één van de ontwikkelaars van het middel dinsdag. Het vaccin ontwikkeld door het staatslaboratorium Sinopharm van moederbedrijf China National Biotec Group (CNBG) is voor 79% effectief, liet de farmaceutische groep vorige week weten.

"De huidige mutatie van het Covid-19-virus heeft het vaccin niet minder doeltreffend gemaakt", zei CNBG-president Yang Xiaoming op de staatstelevisie.

Het Chinese coronavaccin zal ook in Marokko worden toegediend tijdens de landelijke vaccinatiecampagne die één deze dagen van start gaat. Het Noord-Afrikaanse land heeft in totaal 65 miljoen doses van twee verschillende vaccins besteld. Het gaat om 25 miljoen doses van het vaccin van Oxford/AstraZeneca en 40 miljoen doses van Sinopharm.



Peking maakte vorige week bekend dat de nieuwe stam van het coronavirus was ontdekt bij een student die terugkeerde uit het Verenigd Koninkrijk. China had sinds 24 december alle vluchten met het VK opgeschort.

Chinese autoriteiten hebben dinsdag het tempo van de nationale vaccinatiecampagne opgeschroefd nu de grote Chinese nieuwjaarsmigratie nadert, die op 12 februari van dit jaar valt.



De festiviteiten resulteren meestal in 's werelds grootste migratie wanneer honderden miljoenen arbeiders de grote steden verlaten om terug te keren naar hun families.

In Shanghai ontvingen eerstelijns zorgverleners deze week de injectie. In tegenstelling tot wat er in Europa gebeurt behoren ouderen niet tot de risicogroepen die als eerste het vaccin ontvangen. China prioriteert 18-59-jarigen tijdens de nationale vaccinatiecampagne.



Volgens het Engelstalige dagblad Global Times werden er maar weinig senioren opgenomen in klinische proeven met het vaccin, een mogelijke verklaring voor de "terughoudendheid" bij de inenting van ouderen.

Zonder te wachten op het officiële groene licht van medische autoriteiten is China, waar COVID-19 een jaar geleden voor het eerst opdook, al begonnen met het vaccineren van miljoenen mensen. Maar liefst 4,5 miljoen doses zijn de afgelopen maanden toegediend, meldden autoriteiten vorige week.

