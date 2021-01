Amerikaanse militaire delegatie aangekomen in Dakhla

Maandagavond is een militaire delegatie uit de Verenigde Staten aangekomen in het Zuid-Marokkaanse Dakhla

Dat meldt nieuwsdienst Kech24 dinsdag. Behalve militaire functionarissen omvat de delegatie ook hoge Amerikaanse topfunctionarissen en burgers die een speciaal bezoek brengen aan de regio.

Kech24 meldt dat het bezoek bedoeld is om voorbereidingen treffen voor de opening van het Amerikaanse consulaat in Dakhla.

De delegatie is na aankomst rechtstreeks naar haar residentie gereisd. De groep heeft dinsdag een reeks bijeenkomsten gepland met een aantal topambtenaren uit de regio.



De Amerikaanse president Donald Trump maakte begin december bekend een consulaat te openen in Dakhla. De Verenigde Staten erkennen daarmee de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara.

In ruil voor die erkenning zal Marokko de relatie met Israël afstoffen en herstellen.



Consulaten in Laayoune en Dakhla

Sinds november 2019 heeft de opening van verschillende Afrikaanse ambassades en consulaten in Dakhla en Laayoune meer geloof gegeven aan de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.

In de afgelopen maanden hebben de Emiraten, Ivoorkust, Burundi, Gabon, de Comoren, Centraal-Afrikaanse Republiek en Sao Tome Principe diplomatieke vertegenwoordigingen geopend in Laayoune.

In Dahkla openden Gambia, Guinee, Djibouti en Liberia een consulaat. Consulaten van Jordanië en Bahrein zullen binnenkort worden ingehuldigd.



