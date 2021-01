Spanje ontkent verhuizing legerbasis VS van Cadiz naar Marokkaanse Sahara

Het Spaanse stadje Rota is "niet in gevaar" na informatie over een mogelijke overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Marokko om de Spaanse stad te verruilen voor de Marokkaanse Sahara

Dat verzekerde de Spaanse Minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laia maandag. Volgens overeenstemmende berichten in de media hebben Washington en Rabat een principeakkoord bereikt over de verhuizing van de militaire basis van Rota (provincie Cadiz) naar de Sahara.

In een interview met Canal Sur Radio, geciteerd door het Spaanse persbureau Europa Press, zei Arancha Laya dat er "geen reden" is om je zorgen te maken over de toekomst van de legerbasis.

Na de barterdeal tussen de VS, Israël en Marokko maken Spaanse autoriteiten zich zorgen over de veranderende machtsverhouding tussen Rabat en Madrid. De Amerikaanse president Donald Trump maakte begin december bekend een consulaat te openen in Dakhla. De Verenigde Staten erkennen daarmee de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara.



In ruil voor die erkenning zal Marokko de betrekkingen met Israël herstellen. Koning Mohammed VI ontving eind december een VS-Israëlische delegatie die in het land arriveerde om de normalisatiedeal tussen Tel Aviv en Rabat af te ronden. Met de Verenigde Staten en de staat Israël is een samenwerkingsovereenkomst bereikt op het gebied van burgerluchtvaart, technologie en handel.

Geruchten over de komst van een militaire basis in Marokko worden steeds hardnekkiger. Maandagavond arriveerde een Amerikaanse militaire delegatie in Dakhla, naar verluidt om de opening van het Amerikaanse consulaat voor te bereiden.



De Spaanse buitenlandminister blijft volhardend ontkennen dat er meer aan de hand is. De betrekkingen tussen de VS en Spanje met betrekking tot de militaire basis van Rota zijn "zeer hecht en harmonieus", zei de Spaanse diplomate.

Een paar weken vóór de proclamatie van de president Trump liepen de spanningen tussen de twee buurlanden al op door een tweet van de vicepresident van Spanje Pablo Iglesias. Op 15 november riep hij de Verenigde Naties indirect op om de bevolking van de Sahara hun recht op zelfbeschikking te laten uitoefenen.



Volgens ingewijden is de omstreden verklaring van Iglesias de reden waarom de bilaterale bijeenkomst van Madrid en Rabat, die aanvankelijk voor 18 december gepland stond, werd uitgesteld tot volgend jaar. Op de bijeenkomst zou onder meer gesproken worden over illegale migratie, vooral in het licht van de toegenomen stroom irreguliere migranten die aankomen op de Canarische Eilanden.



Na de vijandige tweet van Iglesias en de overeenkomst tussen Trump en de Marokkaanse koning Mohammed VI meldde de Spaanse krant El Espanol dat Spanje contact heeft opgenomen met het team van president-elect Joe Biden. De Spanjaarden pogen de aanstaande president er van te overtuigen het besluit terug te draaien. Volgens de Marokkaanse premier is de kans daarop klein.



Soevereiniteit

Het botert al een tijd niet helemaal tussen Marokko en Spanje. Onenigheid over de soevereiniteit over de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla spelen al langer en bereikten onlangs een hoogtepunt na uitspraken van de Marokkaanse premier Saad Eddine El Othmani.

De regeringsleider herinnerde aan de onwettigheid van de Spaanse bezetting van de twee steden in het noorden van Marokko. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken ontbood daarop onmiddellijk Karima Benyaich, de Marokkaanse ambassadeur in Madrid.



Begin 2020 ontstond onenigheid tussen de twee buurlanden over de nieuwe Marokkaanse maritieme wetgeving. Spanje beschuldigde Marokko en van de coronacrisis te misbruiken om de maritieme grenzen te verlengen.

Brandstof concessie

Ook op de weg zorgen Spaanse onderbuikgevoelens voor problemen. Sinds 2019 gebruiken de Spanjaarden een wetsartikel uit 1992 om de Marokkaanse beroepschauffeurs te pesten. De vrachtwagens worden steeds vaker gecontroleerd op de hoeveelheid brandstof die in de tank zit. Volgens het wetsartikel kunnen Marokkaanse transporteurs worden beboet als ze bij aankomst in Spanje meer dan 200 liter diesel in de tank hebben zitten.



De plotselinge strikte toepassing van de oude wet door de Spanjaarden leidt tot een aanzienlijke stijging van de transportkosten waardoor het geëxporteerde Marokkaanse landbouwproduct een zwakkere marktpositie verkrijgt. De situatie verslechterde naarmate het exportseizoen van groenten en fruit naderde.

Marokko sloeg terug door Spaanse vervoerders de toegang tot Marokko te verbieden als ze geen samenwerkingscontract met een Marokkaans bedrijf kunnen voorleggen.



Brexit

De Marokkaanse export is een doorn in het oog van de Spanjaarden. Vorig jaar doken er al beelden op van Spaanse boeren die Marokkaanse vrachtwagenchauffeurs dwingen te stoppen om de lading te lossen en te vernietigen. Door de overvloed van Marokkaanse landbouwproducten in Europa zijn Spaanse boeren genoodzaakt de prijzen drastisch te verlagen.

De brexit heeft daar nog eens een schep bovenop gedaan. De export van Marokkaanse citrusvruchten naar het Verenigd Koninkrijk zal namelijk ook na de brexit blijven profiteren van het belastingtarief van 0%. Clementines en sinaasappels uit Europese landen zullen daarentegen vanaf 2021 belast worden met respectievelijk 16% en 3,2%.



Spaanse landbouwbedrijven profiteren momenteel van de ruim 20.000 Marokkaanse seizoenarbeiders die jaarlijks naar Spanje afreizen om de aardbeienoogst binnen te halen. Door de brexit zullen zowel Spanje als het Verenigd Koninkrijk moeten strijden om de agrarische arbeiders uit Marokko.



Handelszone Fnideq

Recente stappen van de Marokkaanse autoriteiten om de illegale smokkel vanuit de Spaanse enclaves in Ceuta en Melilla de das om te doen is niet goed gevallen bij de Spanjaarden.

De Marokkaanse autoriteiten hebben een reeks maatregelen genomen die er voor hebben gezorgd dat de twee enclaves geisoleerd zijn geraakt van de rest van Marokko. Rabat wil volledig inzetten op de komst van een nieuwe handelszone in Fnideq om te concurreren met Ceuta.



Spanje beschuldigt Marokko er al langer van de twee enclaves "economisch te wurgen". Volgens Madrid is Rabat al maanden bezig met een plan om de twee steden terug te winnen, zonder militair conflict of bloedvergieten.

De Spaanse Minister van Defensie María Dolores de Cospedal zei onlangs dat Ceuta en Melilla "net zo Spaans" zouden zijn als Madrid. Ook de burgermeester van Ceuta, Juan Jesús Vivas, deed soortgelijke uitspraken en zei tegenover de Spaanse nieuwsdienst ABC dat de twee enclaves "tot op het bot" Spaans zijn.

