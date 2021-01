Duitse lockdown verlengd tot eind januari, meer reisbeperkingen

De lockdown in Duitsland wordt aangescherpt en verlengd tot in ieder geval 31 januari.

Het kan inwoners worden verboden verder dan 15 kilometer van hun woonplaats te reizen als een bepaalde besmettingsdrempel gedurende een week wordt overschreden.

Bondskanselier Angela Merkel en de leiders van de zestien deelstaten hebben daar overeenstemming over bereikt na moeizaam overleg. "We vragen alle burgers hun contacten tot het absolute minimum te beperken", zei Merkel na afloop van het beraad. Bedrijven worden aangemoedigd mensen thuis te laten werken.

Duitsland besloot vorige maand scholen, cafés, restaurants en niet-essentiële bedrijven en winkels te sluiten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, in elk geval tot 10 januari. De verwachting was al dat de maatregelen zouden worden verlengd en aangescherpt, maar sommige deelstaten wilden minder ver gaan dan Merkel.



Niet verder dan 15 kilometer

Mensen die wonen in gebieden waar gedurende een week meer dan 200 besmettingen per 100.000 inwoners worden vastgesteld, mogen niet verder dan 15 kilometer van huis gaan. Die drempel is momenteel in meer dan zeventig regio's bereikt.

Merkel zei dat de vaccinaties hoop geven om terug te keren naar het normale leven.

