Eerste coronaprik live te volgen op de NPO

De eerste coronaprik die woensdagmorgen in Nederland wordt gezet is live te zien op de NPO.

De start van het vaccineren is om 08.30 uur. De tv-zender NPO 1, NPO Radio 1 en de NOS-site zullen onder meer live aandacht eraan besteden.

De 39-jarige verpleeghuismedewerkster Sanna Elkadiri krijgt op een priklocatie in Veghel de allereerste coronaprik van Nederland. Elkadiri werkt in verpleeghuis Het Wereldhuis in Boxtel, een verpleeghuis voor dementerende ouderen.

Ze zei dinsdag "wel wat zenuwen" te hebben voor het bijzondere moment waar lang naar is uitgekeken. "Maar het voelt enorm goed. Eindelijk gaat de vaccinatie nu van start! We kunnen straks weer terug naar normaal."



Maandag werd bekend dat de corona-vaccinatie woensdag zou beginnen, twee dagen eerder dan het plan was. Er wordt aangevangen met zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, bijvoorbeeld voor gehandicapten.

Ook medewerkers uit de directe Covid-zorg in ziekenhuizen en bij ambulancediensten horen bij de eerste groepen die de komende dagen een prik krijgen.

