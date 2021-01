Drie tips over aanslagen Poolse supermarkten

De aandacht in het programma Opsporing Verzocht voor de vijf aanslagen op Poolse supermarkten heeft vooralsnog drie tips opgeleverd, meldt een politiewoordvoerder woensdagochtend.

Sinds december zijn vijf ontploffingen geweest bij Poolse supermarkten, die worden gerund door Irakese Koerden. Na explosies in december bij supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther en in Beverwijk, waar twee keer bij dezelfde winkel explosies waren, bleef het een tijdje rustig.

In de nacht van zondag op maandag was er echter opnieuw een aanslag op een Poolse supermarkt. Dit keer was de winkel Warszawa XL aan het Paletplein in Tilburg het doelwit. In Opsporing Verzocht werd gemeld dat de familie die de zaak in Tilburg in handen heeft, ook de supermarkten in Aalsmeer en Beverwijk exploiteert.

Nieuw spoor

Van een verdachte die waarschijnlijk betrokken was bij de ontploffing in Heeswijk-Dinther werd in december een foto openbaar gemaakt. Dat leidde tot een aantal tips, maar de gouden tip zat er niet tussen.



Dinsdagavond werd een nieuw spoor gemeld: bij meerdere aanslagen zijn resten aangetroffen van jerrycans, vermoedelijk steeds van hetzelfde soort. Het gaat om gele jerrycans die bij Shell-tankstations te koop zijn. Mogelijk zijn de jerrycans kort voor de aanslagen gevuld bij een benzinestation.

In de uitzending was ook aandacht voor een overval op een juwelier in Katwijk op 20 november vorig jaar. Daarover kwamen vijftien tips binnen, meldt de politie. Bij de overval raakte de eigenaar van de juwelierszaak ernstig gewond. Twee overvallers bedreigden hem met een vuurwapen, sloegen hem met een hamer op het hoofd en gingen er met sieraden vandoor op een groene scooter.



Kort na de overval werden twee mannen in een auto aangehouden, van wie één herkend werd als een van de overvallers. De politie zoekt tips over de tweede overvaller. Die wordt, evenals de buit, nog gezocht.

Opsporing Verzocht toonde camerabeelden die in de juwelierszaak zijn gemaakt.

