Coronavirus Marokko: Reproductiegetal teruggelopen naar 0,8

Dat betekent dat iemand die het coronavirus draagt gemiddeld 0,8 andere personen aansteekt

Het zogenoemde reproductiegetal, de 'R', bedraagt landelijk momenteel 0,8. Dat zei Abdelkrim Meziane Belfkih van de afdeling epidemiologie van het Ministerie van Volksgezondheid dinsdag tijdens de presentatie van het tweewekelijkse rapport over de epidemiologische situatie in het land. Begin december bedroeg de R0 nog 0,92.

De afname van het reproductiegetal is volgens Belfkih het gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus. De viroloog verwacht dat de R0 de komende dagen verder zakt naar 0,7. Behalve de besmettingsgraad is ook het aantal besmettingen de afgelopen twee weken afgenomen met 26%.

De neerwaartse trend werd vooral waargenomen in de regio's Drâa-Tafilalet (-48,9%), Oriental (-43%), Guelmim-Oued Noun (-38,9%), Rabat-Salé Kenitra (-33,3%), Casablanca-Settat (-29,3%), Souss-Massa (-25,6%), Fès-Meknes (-24,2%), Marrakech-Safi (-23,2 %), Laâyoune-Sakia El Hamra (-20,2%) en Tanger-Tétouan-Al Hoceima (-10%). In de regio Beni Mellal-Khénifra nam het aantal besmettingen echter toe met 2,5%.



De daling in het aantal besmettingen komt vooral door een afname in het aantal coronatests. Volgens Mustapha Ennaji, de directeur van het virologielaboratorium aan de Hassan II-universiteit in Casablanca, is het aantal dagelijkse coronatests in Marokko gedaald van 26.000 naar minder dan 10.000. Ennaji waarschuwt dat de daling van het aantal coronabesmettingen niet betekent dat Marokko in rustig vaarwater verkeert.

In het Noord-Afrikaanse land zijn de voorbereidingen voor de landelijke vaccinatiecampagne in volle gang. De autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren. Dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen. Meer dan 26.500 professionals zullen worden gemobiliseerd voor het immense vaccinatieprogramma, waaronder 11.000 in stedelijke gebieden.

© MAROKKO.NL 2021