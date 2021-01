GCC-top: Golfstaten herhalen steun voor de territoriale integriteit Marokko

Leiders van Golfstaten hebben dinsdag hun steun herhaald inzake de Marokkaanse soevereiniteit over de Marokkaanse Sahara.

Dat deden de golfleiders tijdens de 41e GCC-top die dinsdag in het Saoedische Al Ula werd gehouden. De slotverklaring van de Arabische top benadrukte het belang van het "speciale strategische partnerschap tussen de GCC en Marokko".

De golfleiders prezen ook de vreedzame reactie van Marokko na de aanhoudende provocaties van Polisario-milities nabij de Marokkaans-Mauritaanse grens.

De Koninklijke Strijdkrachten (FAR) hebben 13 november een militaire operatie uitgevoerd in de grensstreek. De inzet van FAR was nodig om de gewapende Polisario-rebellen te verdrijven die sinds september de grensovergang El Guerguerate blokkeerden.



Het kleine dorpje bevindt zich in het uiterste zuidwesten van de Marokkaanse Sahara, 11 km van de grens met Mauritanië, en dient als bufferzone tussen de twee landen. De operatie resulteerde in de terugtrekking van de gewapende rebellen. Het wegverkeer in de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek werd de dag daarna weer hervat.

Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Bahrein en Oman behoorden tot de landen die hun steun uitspraken voor de territoriale integriteit van Marokko en de provocaties van het Polisario-Front veroordeelden.



Golfcrisis centraal op GCC-top

Tijdens de GCC-top van dinsdag bespraken de Golfleiders met name de noodzaak om de impasse tussen Qatar en de door Saoedi-Arabië geleide coalitie te doorbreken. Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Egypte verbraken halverwege 2017 de politieke en economische banden met Qatar vanwege vermeende steun aan internationaal terrorisme en te nauwe banden met het sjiitische Iran. Koeweit nam in het conflict een bemiddelende rol op.

Het conflict zorgt al bijna vier jaar voor een onproductieve rivaliteit die de regionale stabiliteit aantast. De emir van Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani vloog naar Saoedi-Arabië om deel te nemen aan het evenement nadat Riyadh maandagavond het luchtruim, de land- en zeegrens met Doha opende.



Het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft sindsdien het besluit van Riyad aangekondigd om alle banden met Doha te herstellen. Het besluit kwam nadat de Golfleiders een overeenkomst hadden getekend om de samenwerking, solidariteit en stabiliteit in de regio te versterken.

Marokko en de Golfcrisis

Gedurende de impasse tussen de door Riyad geleide coalitie en Doha ontving Marokko veel steun vanuit Qatar vanwege de neutrale houding. In tegenstelling tot de verwachting koos Marokko niet voor een pro-Saoedisch standpunt maar juist voor constructieve neutraliteit in een poging de twee partijen te overtuigen de banden te herstellen ter wille van regionale stabiliteit en vrede.



Na de blokkade van Qatar besloot Marokko humanitaire hulp naar de regio te sturen. Koning Mohammed VI was een van de Arabische leiders die, te midden van de blokkade, de regio bezocht.

Qatarese media was loven over de inzet en neutraliteit van de Marokkaanse monarch en doopte hem al snel om tot "bruggenbouwer".

