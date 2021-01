Saoedi-Arabië adviseert Umrah-pelgrims zich te laten vaccineren tegen corona

Het Saoedische Ministerie van Hadj en Umrah adviseert Umrah-pelgrims om zich te laten vaccineren tegen COVID-19.

Dat melden lokale media woensdag. De Minister van Hadj en Umrah Mohammad Saleh bin Taher Benten zei dat het raadzaam is voor degenen die Umrah-bedevaart willen verrichten om het coronavirusvaccin te krijgen.

Bin Taher Benten maakte de opmerkingen in Jeddah vlak nadat hijzelf het coronavaccin ontving. "Iedereen die de Umrah wenst uit te voeren en niet gevaccineerd is dient zich te registeren via de corona-app Sehhaty om het vaccin te ontvangen.", zei hij.

De minister benadrukte dat het verrichten van de kleine bedevaart "veilig" is en dat zijn land alle voorzorgsmaatregelen en preventieve protocollen neemt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.



Volgens de minister blijven alle voorzorgsmaatregelen tegen het virus van kracht. Hij verwijst daarmee naar het houden van voldoende sociale afstand, het regelmatige gebruik van ontsmettingsmiddelen, het dragen van een mondkapje en de strikte naleving van de minimum leeftijdsgrens voor het verrichten van de Umrah.

Door de uitbraak van het coronavirus werden de Umrah-bedevaarten begin dit jaar opgeschort om verspreiding van het longvirus COVID-19 te beteugelen.



De hervatting van de bedevaarten wordt gefaseerd uitgerold. Saoedische staatsburgers en buitenlandse inwoners van het land konden sinds 4 oktober de bedevaart verrichten. Moslims uit het buitenland moesten echter wachten tot 1 november.

Saoedi-Arabië heeft tot dusver ruim 354.000 besmettingsgevallen van het coronavirus en meer dan 6.270 doden geregistreerd.

