Eerste batch Chinees vaccin aangekomen in Marokko

De eerste batch van het door Marokko bestelde coronavaccin van het Chinese Sinopharm is dinsdagavond aangekomen in Casablanca.

Dat meldt nieuwsdienst Hespress. Dinsdagavond omstreeks 22.00 uur landde een vliegtuig van de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) in Casablanca vanuit Beijing.

Ondanks dat Marokko één van de eerste landen was die de nationale vaccinatiecampagne aankondigde, leidde de vertraging bij de uitvoering tot ophef. "Leveranciers hebben te maken met technische problemen, met name in verband met de afgifte van vergunningen voor marketing en gebruik", verklaarde de minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb.

Ter herinnering, Ait Taleb had op 24 december in de regeringsraad aangekondigd dat het koninkrijk 65 miljoen doses van de twee vaccins Sinopharm en AstraZeneca had verworven. Prioriteit wordt gegeven aan de vaccinatie van de 25 miljoen beoogde inwoners: gezondheidspersoneel, openbare en veiligheidsautoriteiten, leerkrachten, ouderen en kwetsbaren.

Marokko heeft in totaal 65 miljoen doses van de vaccins besteld, waarvan 40 miljoen doses van Sinopharm. De Marokkaanse geneesmiddelenregistratiecommissie (AMM) is vorige week gestart met de goedkeuringsprocedure voor de vaccins van Oxford/AstraZeneca en Sinopharm.

De Chinese medicijnwaakhond had een dag daarvoor het coronavaccin goedgekeurd voor gebruik bij de burgerbevolking. Het vaccin is voor 79 procent effectief en werkt ook tegen nieuwe stammen van het coronavirus zoals de Britse virusmutatie.



De Marokkaanse autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren. Dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen. De autoriteiten prioriteren bij de vaccinatie mensen met essentiële beroepen zoals gezondheidswerkers, veiligheidsdiensten, chronisch zieken en 65-plussers.

Op koninklijk bevel is het coronavaccin voor alle Marokkanen gratis.

