Marokko: Overstroomde steden na hevige regenval (video)

Een aantal stadsdelen in Casablanca waren dinsdagavond getuige overstromingen als gevolg van zware regenval

De regen belemmerde het verkeer in de wijken Al-Salama, Moulay Rachid Sidi Othman en aangrenzende buurten. De riolering kon de hoeveelheid regenwater niet aan.

In veel wijken raakten woningen overstroomd. De materiële schade is groot. In de wijken Basbata en Ain Al-Shaq lag het verkeer plat als gevolg van de wateroverlast.

Ook het openbaar vervoer kon de dienstregeling niet voortzetten omdat bussen en trams vast kwamen te zitten.

