Palestijnse gevangene al 39 jaar vastgehouden door Israël

De Palestijnse gevangene Karim Younis zit al 39 jaar gevangen door Israël en is daarmee de langs vastzittende Palestijnse gedetineerde

Dat meldt de Palestijnse Gevangenen Vereniging woensdag. Younis werd vastgehouden vóór de ondertekening van de Oslo-akkoorden in 1993. De 63-jarige Younis uit de stad Ar'ara in Israël zit een gevangenisstraf uit van 40 jaar.

Younis is slechts één van de 26 Palestijnse gevangenen die in de jaren negentig door Israël werden vastgehouden vóór de ondertekening van de Oslo-akkoorden tussen Israël en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie in 1993.

Younis werd in 1983 gearresteerd omdat hij naar verluidt een aanval had gepleegd op een Israëlische soldaat in de bezette Golanhoogten. Hij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf (later teruggebracht tot 40 jaar).



Hij zou worden opgenomen in een vierde lichting Palestijnse gevangenen die zouden worden vrijgelaten als onderdeel van de bemiddelde vredesonderhandelingen in 2013, onder bemiddeling van de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken John Kerry.

Israël weigerde uiteindelijk om de gevangenen vrij te laten, wat leidde tot mislukking van de onderhandelingen.

