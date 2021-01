Avondklok in Washington na bestorming parlement

In Washington geldt vanaf middernacht Nederlandse tijd een avondklok vanwege de bestorming van het parlement door aanhangers van president Trump.

Burgemeester Muriel Bowser heeft dat besloten. Mensen mogen tot 12.00 uur donderdag niet de straat op. Voor mensen met essentieel werk geldt de maatregel niet. Ook journalisten mogen hun werk blijven doen.

Het Amerikaanse Congres was bijeen in het Capitool om formeel vast te stellen dat Joe Biden de winnaar van de presidentsverkiezingen is. Nadat betogers het gebouw waren binnengedrongen werd een lockdown afgekondigd.

Parlementariërs en medewerkers die in het gebouw zijn kregen het advies van de beveiliging niet bij ramen te gaan staan vanwege een "externe dreiging". Wie buiten is moet dekking zoeken.

