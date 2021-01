Toen de Trump-aanhangers het Capitool binnendrongen, is een vrouw neergeschoten en zwaargewond geraakt, meldt CNN op basis van meerdere bronnen.

Ze zou in nek of borst zijn geschoten en in kritieke toestand verkeren. Ook de Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, zegt dat er is geschoten.

Vijf andere mensen zouden met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis zijn gebracht. Onder hen zou een agent zijn.

