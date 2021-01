Vicepresident Pence bekrachtigt verkiezingswinst Joe Biden

Het Amerikaanse Congres heeft officieel vastgelegd dat de Democraat Joe Biden de verkiezingen heeft gewonnen.

Vicepresident Mike Pence heeft dit met een verklaring over de uitslagen van de kiesmannen geformaliseerd in een zitting van beide kamers van het Amerikaanse Congres.

Die moeten in een ceremonie de uitslagen van de verkiezingen bekrachtigen. Normaal is dat een plechtigheid van een half uur maar dit keer ontaardde de plechtigheid in totale chaos door de bestorming van het gebouw van het Congres, het Capitool.

De zitting moest worden onderbroken en de congresleden moesten uitwijken. Het duurde uren voor de overrompelde politie de orde had hersteld en de betogende tegenstanders van Joe Biden uit het pand hadden verdreven.



De ceremonie werd ook vertraagd door bezwaren van enkele congresleden tegen verkiezingsuitslagen. In de nacht van woensdag op donderdag (lokale tijd) kon Pence uiteindelijk bekrachtigen dat Biden gewonnen heeft en 20 januari president wordt.



Loyaliteit

De trouwe en bedaarde secondant van de opvliegerige Trump heeft duidelijk gemaakt dat er toch grenzen zijn aan zijn loyaliteit. Trump drong er herhaaldelijk publiekelijk op aan dat Pence de officiële bekrachtiging van de verkiezingsuitslagen zou saboteren.

Trump ging er daarbij van uit dat de vicepresident niet enkel een ceremoniële rol vervult bij de vaststelling van de uitslagen in het Congres.



Daar ging Pence niet in mee en hij zou Trump eerder deze week al hebben gezegd dat hij niets meer voor hem kon doen. Pence had Trump niet eerder bekritiseerd en verdedigde diens beleid door dik en dun.

Maar in de eerste uren van donderdag, na de bestorming van het gebouw van het Congres door Trump-aanhangers, bezegelde Pence de verkiezingswinst van Biden en legde Trump zich tandenknarsend neer bij het feit dat Biden over bijna twee weken president wordt.

Na vier jaar trouwe dienst is het volgens Amerikaanse media wel de vraag of Pence nu zijn kansen heeft verspeeld om in 2024 de politieke erfgenaam van Trump te worden. De grote aanhang van Trump onder de Republikeinen zou hem dit mogelijk niet vergeven en op zoek gaan naar een ander 'om Amerika groots te maken' in 2024.

