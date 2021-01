Trump belooft 'ordelijke' machtsoverdracht

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een "ordelijke" machtsoverdracht beloofd op 20 januari. Wel herhaalde hij in een verklaring het oneens te zijn met de verkiezingsuitslag.

Dat het Congres zijn rivaal Joe Biden heeft aangewezen als winnaar, betekent volgens hem "het einde van de grootste eerste termijn in de geschiedenis van het presidentschap".

Trump benadrukte ook dat het pas het "begin is van onze strijd om Amerika weer groots te maken". De verklaring moest worden verspreid via het Twitteraccount van zijn medewerker Dan Scavino, omdat de accounts van Trump op grote sociale media tijdelijk zijn afgesloten.

Dat gebeurde op zowel Facebook als Twitter nadat betogers in Washington het parlementsgebouw hadden bestormd. Twitter eiste dat Trump een aantal tweets zou verwijderen. De president gaf daar later gehoor aan, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf. Dat betekent dat de president donderdag de controle over zijn Twitteraccount terugkrijgt.



Twitter heeft wel gewaarschuwd dat Trump permanent van het platform verbannen kan worden als hij de regels blijft negeren.

Facebook gooide het account van Trump voor 24 uur op slot. Dat had te maken met "twee overtredingen van het beleid" van het het Amerikaanse bedrijf.

© ANP 2021