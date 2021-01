Twitter, Facebook, Instagram en Snapchat blokkeren accounts Trump

Na Twitter, Facebook en Instagram heeft ook Snapchat het account van president Trump geblokkeerd.

Alleen YouTube heeft het account niet geblokkeerd, maar het platform verwijderde wel de videoboodschap waarin Trump opnieuw de verkiezingsuitslagen in twijfel trok. Het is voor het eerst dat de sociale mediaplatformen op zo’n grote schaal actie ondernemen tegen de Amerikaanse president.

Ondanks de acties van de verschillende platformen is er veel kritiek op het jarenlange beleid van instanties als Facebook. Hoewel met name Twitter de laatste maanden strenger optreedt tegen misleidende berichten van de president zou het platform er regelmatig nog te lang over doen om schadelijke berichten te verwijderen, zoals een misleidende video in november. Deze video werd 70.000 keer gedeeld voor Twitter de video van het platform verwijderde.

Techinvesteerder Chris Sacca tweet dat de topmannen van Twitter en Facebook, Jack Dorsey en Mark Zuckerberg, "bloed aan hun handen hebben". "Jullie hebben deze terreur vier jaar lang gerationaliseerd.



Het aanzetten tot gewelddadig landverraad is geen uitoefening van de vrijheid van meningsuiting. Als je bij deze bedrijven werkt, heb je hier ook schuld aan. Trek de stekker eruit."

Lastige stap

Het blokkeren van het account van de president zal een lastige stap zijn geweest voor de platformen, betoogt Timothy Graham op de nieuwssite The Conversation. Graham is hoofddocent digitale media en communicatie aan de Queensland University of Technology. "Deze platforms zijn niet opgericht vanuit een maatschappelijk belang. Door het account te blokkeren lopen ze mogelijk veel inkomsten mis", schrijft Graham.



Tegelijkertijd krijgen de bedrijven een storm van kritiek te verduren als ze niet streng genoeg ingrijpen. Het is dan ook niet verrassend dat de platformen vrijwel tegelijk overgaan tot dezelfde actie - geen enkel platform wil alleen een te strenge of te zachtaardige tactiek voeren.

Eerder voerden de platforms als argument voor hun beslissing om niet in te grijpen op dat ze niemand willen censureren, en dat iedereen de vrijheid moet hebben om diens mening te uiten. Maar volgens Graham had dat moeten eindigen bij de rellen in Charlottesville in 2017, toen Trump na de dood van een protestant zei dat er "aan beide kanten goede mensen zijn".

Graham verwacht dat na de bestorming van het Capitool sociale mediaplatformen fundamenteel anders - en vooral strenger - om zullen moeten gaan met nepnieuws en het aanzetten tot geweld.



