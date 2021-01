VS: Politieoptreden onder vergrootglas na bestorming Capitool

Amerikaanse politici willen dat een onderzoek wordt ingesteld naar het optreden van de politie bij de bestorming van het parlementsgebouw in Washington.

Parlementariërs vragen zich in Amerikaanse media af waarom het niet lukte het gebouw beter te beveiligen tegen de woedende Trump-aanhangers.

Afgevaardigde Karen Bass riep op tot een "volledig onderzoek naar de reactie van de politie van het Capitool". Ze vroeg zich bij ABC News af hoe het "zo'n groot aantal relschoppers lukte het gebouw van zoveel kanten binnen te dringen". Politica en oud-politiechef Val Demings zei bij MSNBC dat er bij de politie kennelijk geen duidelijk plan klaarlag voor zo'n scenario.

Afgevaardigde Maxine Waters klaagde op Twitter dat ze vier dagen eerder nog een lang gesprek had met de politiechef. Die zou haar hebben verzekerd dat "terroristen" op afstand gehouden zouden worden.



"Wat zou er gebeurd zijn als Black Lives Matter het soort geweld had gebruikt dat de Proud Boys, KKK, Oath Keepers en witte extremisten hebben laten zien in ons Capitool?"

Black Lives Matter

Ook activisten komen met dergelijke kritiek. Black Lives Matter Global Network zei volgens CNN dat betogers die opkomen voor de rechten van zwarte Amerikanen vaak oog in oog komen te staan met "troepen van de nationale garde of politie die zijn uitgerust met automatische geweren, schilden, traangas en gevechtshelmen". De actiegroep zei zeker te weten dat de politie veel harder had opgetreden als zwarte activisten het Capitool waren binnengevallen.

"Onze activisten krijgen nog steeds te maken met extreem geweld door de politie", zei ook een activiste tegen The Washington Post. "En nu zie je deze complete rel, letterlijk een staatsgreep, waar mensen rondliepen met vuurwapens. De politie wist dat het eraan zat te komen en liet het gewoon gebeuren."



