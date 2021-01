Marokko verlengt noodtoestand tot 10 februari

De Marokkaanse regering heeft vandaag de sanitaire noodtoestand met een maand verlengd

Dat heeft de Raad van Bestuur donderdag bekend gemaakt. Marokko was aanvankelijk van plan de noodtoestand die sinds 20 maart geldt op 10 januari te beëindigen.

De noodtoestand in Marokko werd in maart ingevoerd en is tot dusver negen keer verlengd. Het in stand houden van de noodtoestand geeft de regering mogelijkheden tot het treffen van "uitzonderlijke maatregelen" om de coronacrisis het hoofd te bieden.

De autoriteiten in Marokko zijn druk bezig met het voorbereiden van de nationale vaccinatiecampagne die naar verwachting één deze dagen van start gaat.



Maandag is de eerste lading van het Chinese vaccin aangekomen op de internationale luchthaven Mohammed V in Casablanca.

De autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren. Dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen.





© MAROKKO.NL 2021