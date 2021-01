Marokkaanse toezichthouder keurt coronavaccin van Oxford/AstraZeneca goed

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid heeft woensdag de goedkeuring aangekondigd voor het gebruik van het AstraZeneca-vaccin in de strijd tegen het coronavirus

De Marokkaanse geneesmiddelenregistratiecommissie (AMM) kwam op 31 december bijeen in Rabat om de goedkeuring van het AstraZeneca-vaccin te bespreken.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid is het vaccin voor een periode van twaalf maanden goedgekeurd voor gebruik in noodgevallen.

De Britse autoriteiten vorige week hebben groen licht gegeven voor het gebruik van het coronavaccin van Oxford en AstraZeneca.



Het coronavaccin van Oxford en AstraZeneca hoeft, in tegenstelling tot het Pfizer-vaccin, niet op extreem lage temperaturen te worden opgeslagen. Dat maakt grootschalige distributie van het middel een stuk eenvoudiger. Zo kan het middel laagdrempeliger worden gebruikt in bijvoorbeeld verpleeghuizen of huisartsenposten.

Marokko heeft in totaal 65 miljoen doses van de vaccins besteld. Het gaat om 25 miljoen doses van Oxford/AstraZeneca en 40 miljoen doses van het Chinese Sinopharm.



AstraZeneca CEO Pascal Soriot verwacht dat het vaccin ook werkt tegen de nieuwe virusvariant omdat "veranderingen in de genetische code die in de nieuwe stam worden waargenomen, de structuur van het spike-eiwit niet lijken te veranderen".

De virusstam in Groot-Brittannië is naar schatting 70 procent besmettelijker dan de wijdverspreide variant van het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt. Voor zover bekend is de nieuwe variant niet gevaarlijker of dodelijker.

