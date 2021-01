Buitenlandse Marokkanen maken € 5,7 miljard over naar Marokko

Eind november 2020 bedroeg de hoogte van de overmakingen 61,91 miljard DH (€5,72 miljard)

Ondanks de coronacrisis een toename van 3,9% vergeleken met de 59,57 miljard DH (€ 5,5 miljard ) eind november 2019, meldt het Marokkaanse deviezenkantoor woensdag.

Geschat wordt dat momenteel meer dan vijf miljoen Marokkanen in het buitenland woonachtig is. De uitbraak van het coronavirus heeft de meeste diaspora dit jaar belet voor vakantie naar Marokko af te reizen. De reisbeperkingen blijken echter geen invloed te hebben gehad op de hoogte van geldovermaking naar het vaderland.

Ondanks de toename van het totaal in overboekingen had de coronapandemie een aanzienlijke impact op andere belangrijke externe sectoren. Eind november 2020 daalde de nettostroom van directe buitenlandse investeringen (FDI) met 20%. FDI-stromen bereikten 13,83 miljoen DH (€ 1,27 miljoen), tegen 17,29 miljoen DH (€ 1,59 miljoen) een jaar eerder.



Handelstekort verbeterd

In de eerste elf maanden van 2020 daalde de import met 15,9% in vergelijking met de eerste 11 maanden van 2019. De export daalde daarentegen met slechts 8,4%

Het handelstekort van Marokko is in 2020 aanzienlijk afgenomen. Marokko exporteerde op kwartaalbasis 29,3% meer dan dat er werd geïmporteerd (6,7%). De resultaten leidden tot een daling van het handelstekort met 26,2% of 49,16 miljoen DH (4,26 miljoen dollar).



De importdaling werd over de gehele linie waargenomen, inclusief energie, afgewerkte consumentenproducten, goederenapparatuur, halffabrikaten en ruwe producten.

Het deviezenkantoor rapporteerde een daling van de export van textiel- en leersectoren als gevolg van een aanzienlijke verkoopdaling van confectiekleding. Ook andere sleutelsectoren maakten crises door, waaronder de luchtvaartsector.

De export van landbouw en agrovoedingssector toonde juist veel veerkracht en rapporteerde eind november een lichte stijging van 1%.

