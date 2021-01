'Marokko akkoord met komst Israëlische ambassade in Rabat'

Marokko en Israël zijn overeengekomen ambassades te openen als onderdeel van het geleidelijke herstel van de bilaterale betrekkingen

Dat melden Israëlische media woensdag. Israël zal naar verluidt een ambassade openen in hoofdstad Rabat en Marokko opent een diplomatiek kantoor in Tel Aviv.

Volgens de Israëlische pers hebben koning Mohammed VI en premier Benjamin Netanyahu dat afgesproken tijdens het laatste telefonische onderhoud. Het openen van ambassades is de volgende fase van de voorgenomen hervatting van de betrekkingen tussen Marokko en de Joodse staat.

Het openen van ambassades schijnt ook kort besproken te zijn tijdens de koninklijke audiëntie eind december in Rabat. Koning Mohammed VI ontving 22 december een VS-Israëlische delegatie die in het land arriveerde om de normalisatiedeal tussen Tel Aviv en Rabat af te ronden.



Met de Verenigde Staten en de staat Israël is een samenwerkingsovereenkomst bereikt op het gebied van burgerluchtvaart, technologie en handel.

"De hervatting van de betrekkingen met Marokko vordert zeer snel, en we zijn er zeker van dat de zaken zich op een zeer positieve manier zullen ontwikkelen en dat we ambassades zullen openen.", aldus Israëlische media in een citaat van een bron bij de Israëlische regering.



Verbindingskantoor.

Tot nu toe werd verwacht dat de voorgenomen verzoening slechts gepaard zou gaan met de heropening van verbindingskantoren die tussen 1994 en 2000 operationeel waren.

Israël en Marokko onderhouden al decennia 'geheime relaties' en ondanks het gebrek aan directe vluchten heeft de Marokkaanse regering openlijk toeristen uit Israël ontvangen.



Na de Oslo-akkoorden van de jaren negentig werden de banden van Israël met Marokko in de openbaarheid gebracht. De toenmalige premier Yitzhak Rabin en de minister van Buitenlandse Zaken Shimon Peres waren aanwezig bij de inhuldiging van een Israëlisch verbindingskantoor.

Israël exploiteerde het verbindingskantoor in Marokko van 1994 tot 2000. Marokko had een soortgelijk kantoor in Israël, maar na de uitbarsting van de Tweede Intifada in 2000 werden de banden tussen de twee landen weer aan het publieke zicht onttrokken.

