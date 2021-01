Marokko voegt 165 medicijnen toe aan zorgverzekering

Het nationaal kantoor voor zorgverzekeringen (ANAM) en het ministerie van Volksgezondheid hebben daarover een nieuwe akkoord bereikt

Het gebruik van de 165 medicijnen wordt daardoor voortaan vergoed door de zorgverzekering. De nieuw toegevoegde lijst medicijnen zijn bedoeld voor bepaalde doordringende ziekten.

Zo'n 70 van de medicijnen zijn duur en worden vaak voorgeschreven voor chronische of ernstige ziekten, zoals kanker, hypertensie, diabetes, artritis psoriatica, hepatitis B en C, depressie en sommige vruchtbaarheid-gerelateerde aandoeningen.

De rest bestaat uit anticoagulantia, antitrombotica, antibiotica, antidiabetica en medicijnen die verband houden met chronische obstructieve longziekte (COPD), aldus de gezamenlijke verklaring.

ANAM is blij met het nieuws en onthulde vandaag dat het sinds haar oprichting in 2006 erin is geslaagd 8466 medicijnen op de vergoedbare lijst te krijgen, waarvan 3015 generieke medicijnen.



