Bank Al-Maghrib: informele sector in verval, maar nog steeds 30% van BNP

marokko 7 jan 20:15

De informele economie in Marokko is in de periode tussen 2009 en 2018 gekrompen tot minder dan 30% van het bruto nationaal product (BNP).

Dat blijkt uit een studie gepubliceerd door Bank Al-Maghrib (BAM). De studie toont aan dat de strategieën die sinds het begin van dit millennium zijn geïmplementeerd om de institutionele, economische en financiële omgeving te verbeteren, hebben bijgedragen aan het verminderen van de omvang van de informele economie. De informele economie kent drie verschillende ontwikkelingsperiodes. Tijdens de eerste periode (1988-1998) stagneerde de informele economie bijna op ongeveer 40% van het BNP. Tijdens de tweede periode (1999-2008) daalde de informele economie tot 32-34% van het BNP. In de laatste fase (2009-2018) zette de neerwaartse trend zich voort, maar in een gematigder tempo, en bereikte een ​​niveau van 30% van het BNP.

Het aanhouden van belangrijke informele activiteiten vereist echter aanvullende structurele hervormingen in het onderwijs, justitie, fiscaal beleid en de arbeidsmarkt, concluderen de onderzoekers. "Geen enkel of geïsoleerd beleid kan op zichzelf leiden tot een significante vermindering van het gewicht van de informele sector". Naast structurele hervormingen hebben de onderzoekers een reeks maatregelen aanbevolen die de integratie van de informele sector mogelijk kunnen maken. De versterking van de coördinatie en monitoring van beleid gericht op de schaduweconomie speelt daarbij een sleutelrol.

Onderzoekers adviseren de ontwikkeling van meer gerichte belastingcontroles, de invoering van fiscale prikkels en de inning van belastingen en sociale premies door één enkele belastingadministratie. Ook wordt geadviseerd om bewustmakingscampagnes te voeren die de voordelen benadrukken van "aangegeven werk". De digitalisering van openbaar bestuur en de ontwikkeling van het gebruik van elektronische betalingen als onderdeel van de strategie zijn eveneens van belang. © MAROKKO.NL 2021