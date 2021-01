Tanger: Wateroverlast na hevige regenval (video)

Een aantal stadsdelen in Tanger waren woensdagavond getuige overstromingen als gevolg van zware regenval

Drie uur regen was genoeg om de havenstad te veranderen in een enorm moeras. De riolering kon de hoeveelheid regenwater niet aan.

In veel wijken raakten woningen overstroomd, met name in Bni Mekada, Aouama, Mesnana en El Kherba. De materiële schade is groot.

Hulpdiensten zijn met man en macht bezig om de inwoners van Tanger te hulp te schieten en de schade te beperken.



