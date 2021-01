Marokko verwelkomt verzoening Qatar en Saoedi-Arabië

marokko 7 jan 20:48

Marokko is verheugd over de voorgenomen verzoening tussen Riyad en Doha, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

De leiders van vijf Golfstaten hebben dinsdag een akkoord gesloten dat formeel een einde maakt aan het geschil tussen Saoedi-Arabië en een aantal bondgenoten aan de ene kant en Qatar aan de andere zijde. Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Egypte verbraken halverwege 2017 de politieke en economische banden met Qatar vanwege vermeende steun aan internationaal terrorisme en te nauwe banden met het sjiitische Iran. Koeweit nam in het conflict een bemiddelende rol op. Marokko hoopt dat de overeenkomst het startsein zal zijn om de gelederen te verenigen, wederzijds vertrouwen te scheppen, de crisis te boven te komen en de eenheid van de Samenwerkingsraad van de Golf te versterken.

Marokko bedankte ook voor de constructieve rol van Koeweit en de Verenigde Staten in de toenadering tussen Saoedi-Arabië en Qatar. Jared Kushner, de speciale adviseur en schoonzoon van Donald Trump, nam op dinsdag 5 januari deel aan de CGG-top. Gedurende de impasse tussen de door Riyad geleide coalitie en Doha ontving Marokko veel steun vanuit Qatar vanwege de neutrale houding. In tegenstelling tot de verwachting koos Marokko niet voor een pro-Saoedisch standpunt maar juist voor constructieve neutraliteit in een poging de twee partijen te overtuigen de banden te herstellen ter wille van regionale stabiliteit en vrede.

Leiders van Golfstaten hadden dinsdag hun steun herhaald inzake de Marokkaanse soevereiniteit over de Marokkaanse Sahara. Ze prezen ook de vreedzame reactie van Marokko na de aanhoudende provocaties van Polisario-milities nabij de Marokkaans-Mauritaanse grens. Koning Mohammed VI was een van de Arabische leiders die, te midden van de blokkade, de regio een bezoek kracht. Media in Qatar was lovend over de inzet en neutraliteit van de Marokkaanse monarch en doopte hem al snel om tot "bruggenbouwer". © MAROKKO.NL 2021