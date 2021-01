Asscher onder vuur als PvdA-leider om rol bij institutioneel racisme fiscus

PvdA-leider Lodewijk Asscher ligt onder vuur bij een deel van de achterban.

Een motie van wantrouwen tegen hem in verband met zijn rol in de toeslagenaffaire heeft voldoende steunbetuigingen gekregen om in behandeling te worden genomen.

Het is nog niet duidelijk of de motie ook genoeg steun krijgt om in stemming te worden gebracht op het digitale partijcongres dat volgende week wordt gehouden. Het partijbestuur blijft Asscher in ieder geval steunen als lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart, zegt een woordvoerder van voorzitter Nelleke Vedelaar.

"Het is de opdracht voor de PvdA om na corona de nieuwe verzorgingsstaat in Nederland vorm te geven", aldus de zegsman. Met die boodschap wil de partij ook de verkiezingen in. "Met Lodewijk voorop."



Jacht op fraude

Vele duizenden ouders zijn door een uit de hand gelopen jacht op fraude met de kinderopvangtoeslag in grote problemen gebracht. Asscher was daarvoor als minister van Sociale Zaken in het vorige kabinet medeverantwoordelijk.

De PvdA-leider werd vorig jaar onder ede gehoord door een speciale Kamercommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Onlangs verscheen een vernietigend rapport waarin alle bewindslieden die de afgelopen jaren bij de kinderopvangtoeslag betrokken waren, er flink van langs kregen.



Spijt

Asscher betuigde wel spijt, maar de indiener van de motie van wantrouwen vindt dat zijn reactie "geen recht doet aan het leed van duizenden gedupeerden". Zij noemt de schade die hij de PvdA daarmee berokkend heeft "onherstelbaar" en wil dat hij opstapt als partijleider.

Aan tafel bij het televisieprogramma M erkent Asscher dat hij dat zeker had kunnen doen. "Het is er erg genoeg voor", zegt hij. Als hij brieven van gedupeerden die hij als minister kreeg serieuzer had genomen, had hij wellicht veel leed kunnen voorkomen. "Dat neem ik mezelf kwalijk."

Maar Asscher vindt ook dat hij nog steeds een bijdrage kan leveren aan het beter en eerlijker maken van het systeem. "Ik stel me die vraag elke dag. En zo lang ik die met ja kan beantwoorden, ben ik daarvoor beschikbaar."

