Safi: Bedelaar vermoordt 3-jarige zoon

De moeder van zeven wurgde haar 3-jarige zoon en probeerde daarna haar woning in brand te steken

Het incident gebeurde maandag in een buitenwijk van Safi, meldt dagblad Assabah woensdag. Volgens buren heeft de vrouw last van psychische aandoeningen.

De 45-jarige vrouw leefde met haar zeven kinderen in moeilijke sociale en psychologische omstandigheden. De vrouw onderhield haar kroost met bedelen en met de hulp van weldoende buren.

De vrouw verliet maandagmiddag haar woning en keerde binnen een half uur terug om het eten te bereiden, toen ze plotseling tekeer ging tegen haar zoon (3).



De vrouw heeft naar verluidt haar zoon gewurgd met een touw. Haar andere kinderen wisten te voorkomen dat hun moeder de woning in brand stak. Gealarmeerde buren slaagden erin de hysterische vrouw te bedwingen totdat hulpdiensten arriveerden.

Het lichaam van het jongetjes is voor autopsie overgebracht naar het regionaal ziekenhuis. De moeder is gearresteerd in afwachting van het onderzoek.

