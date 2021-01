Israël: Bemoeienis Iran van invloed geweest op Amerikaanse erkenning Marokkaanse Sahara

De pogingen van Iran om invloed in Noord-Afrika te vergroten was één van de redenen voor de VS om de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara te erkennen.

Dat meldt de voormalige directeur van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, Dore Gold.

Gold, die tussen 1997 en 1999 ook de ambassadeur van Israël bij de VN was, deelde zijn analyse van het Amerikaanse besluit in een recent artikel in dagblad Israel Hayom.

Marokko confronteerde Iran in 2018 met documenten die aantoonden dat de Republiek het separatistische Polisario-Front steunde en daarbij Hezbollah als proxy gebruikte. Omdat Teheran de kwestie niet serieus nam, besloot Rabat de diplomatieke banden te verbreken.



Perzen in Noord-Afrika

Gold stelt dat de steun van Iran aan het Polisario-front één van de vele pogingen was om invloed te krijgen in Noord-Afrika. De Iraanse infiltratiepogingen vormden een veiligheidsrisico voor de hele regio.

Gold herinnerde er ook aan dat de VN eind 2019 foto's heeft verkregen die suggereren dat de wapens die door het leger van Khalifa Haftar in Libië werden gebruikt, van Iraanse makelij zouden zijn.



De inmenging van Iran in politieke aangelegenheden in Noord-Afrika is een directe indicatie van de poging van het land om zijn invloed in de regio te vergroten, benadrukte de voormalige diplomaat.

"Nadat Syrië in grote aantallen Iraanse proxy-troepen had ontvangen, vaardigden de VS in maart 2019 een proclamatie uit waarin de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogten werd erkend", merkte Gold op. "Nadat de Polisario had besloten om met Iran samen te werken, was een gelijkwaardige stap om de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara te erkennen, volkomen logisch."



De voormalige Israëlische diplomaat beschouwde de beslissing van de Amerikanen inzake de Sahara als een illustratie van een groeiend anti-Polisario-gevoel in het 'Westen'. Volgens Gold zien de meeste mondiale - vooral westerse - spelers de separatistische groep nu ook als dè destabiliserende factor in de regio.

"Het was duidelijk dat de Polisario, verre van een nationale bevrijdingsbeweging is die wereldwijde steun verdiende, in opkomst was als een organisatie die geen probleem had om zich te verbinden met het terreurnetwerk dat Iran in het Midden-Oosten en Afrika had opgezet", schreef Gold.

