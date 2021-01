Democratische leiders willen dat Pence Trump afzet

De Democratische congresleiders Chuck Schumer en Nancy Pelosi willen dat vicepresident Mike Pence en de rest van het kabinet president Donald Trump uit zijn functie ontheffen.

Ze zeggen dat direct gebruik moet worden gemaakt van het '25th amendment'. "Als dat niet gebeurt, dan moeten het Huis van Afgevaardigden en de Senaat direct weer bij elkaar komen om een afzettingsprocedure op te starten", schrijft Schumer, de Democratische leider in de Senaat. Het Huis komt pas na de machtsoverdracht op 20 januari weer bijeen, de Senaat houdt de eerstvolgende zitting op 19 januari.

"Trump is een enorm gevaarlijk persoon en hij moet niet in functie blijven", aldus voorzitter van het Huis Pelosi. "De president heeft een gewapende opstand tegen ons land aangewakkerd." Zij vindt Trumps afzetting een "noodgeval van de hoogste orde". Pelosi verwacht dat Pence snel een beslissing neemt over het inzetten van het 25e amendement.

Opzet procedure

Volgens een Democratische afgevaardigde in het Huis zijn Democraten al bezig met het opstarten van een afzettingsprocedure. Ook Pelosi steunt dit initiatief.



De Republikeinse afgevaardigde in het Huis Adam Kinzinger heeft zich middels een verklaring aangesloten bij de Democraten die oproepen tot het activeren van het 25e amendement.

Uit functie

Dat amendement kan worden gebruikt om een president uit zijn functie te zetten. De vicepresident en kabinetsleden kunnen besluiten dat hun leider niet meer in staat is zijn taken uit te voeren. Ze moeten dan een schriftelijke verklaring naar de leiders van het Congres sturen. Pence zou dan de waarnemend president worden.

Schumer en Pelosi waren belangrijke krachten achter de eerdere impeachment van Trump. Die kwam uiteindelijk niet door de Senaat.

