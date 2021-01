Capitoolpolitie Washington bevestigt alsnog dood agent

De politie van het Amerikaanse Capitool heeft alsnog gemeld dat een agent is overleden na de bestorming van het parlementsgebouw.

Het dodental door de ongeregeldheden in Washington loopt daarmee op naar vijf.

De overleden agent, Brian D. Sicknick, raakte gewond tijdens een confrontatie met betogers. Hij zakte terug bij het politiekantoor in elkaar, zegt een politiewoordvoerster volgens NBC News. De agent overleed later in het ziekenhuis. De politie sprak eerder nog berichten tegen dat een politieman was overleden.

Tijdens de bestorming kwamen ook vier andere mensen om het leven. Het gaat onder meer om Trump-aanhanger Ashli Babbitt, die geraakt zou zijn door een politiekogel. Drie andere mensen overleden volgens de autoriteiten door "medische noodgevallen".



Kritiek

De politie van het Capitool kreeg na de bestorming kritiek omdat het niet was gelukt de relschoppers op afstand te houden. De Trump-aanhangers konden daardoor het bekrachtigen van de verkiezingsuitslag verstoren. Het hoofd van het politiekorps, Steven Sund, heeft inmiddels bekendgemaakt dat hij opstapt. Hij stopt enkele dagen voor het aantreden van de nieuwe president, Joe Biden.

Het hoofd van de politievakbond had het vertrek geëist van Sund en andere topfiguren bij de politie. Gus Papathanasiou klaagde volgens The Washington Post dat een gebrek aan planning heeft geleid tot de ernstigste inval in het Capitool "sinds de oorlog van 1812". Toen staken Britse troepen het gebouw in brand.



Opheldering

Ook politici eisen opheldering. "Hoe hebben ze zo compleet kunnen falen?", vroeg de Republikein Lindsey Graham zich af. De senator concludeerde dat de menigte "het gebouw had kunnen opblazen. Ze hadden ons allemaal kunnen doden." De kritiek richt zich niet alleen op de politie. Het zou volgens critici ook te lang hebben geduurd voordat de National Guard arriveerde.

De Democraat Chris Murphy benadrukte dat politie en leger worden betaald met belastinggeld. "Belastingbetalers verdienen het om te weten waarom ze het Capitool niet konden verdedigen tegen een aanval. Waarom een handjevol schooierachtige, half bewapende betogers maar een uur nodig had om het gebouw binnen te dringen en de continuïteit van de democratie ernstig te bedreigen."



