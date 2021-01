Dagelijkse dodental in Duitsland door corona stijgt naar record

In Duitsland is in de afgelopen 24 uur een recordaantal doden als gevolg van het coronavirus geregistreerd.

Vrijdag rapporteerde het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, 1188 nieuwe coronadoden. Ook steeg in het land wederom het aantal nieuwe vastgestelde besmettingen. Vorige week woensdag kwam in Duitsland het dagelijkse dodental voor het eerst boven de 1000 uit. Daarna zakte het aantal sterfgevallen weer terug naar enkele honderden per dag, maar sinds dinsdag is het weer fors toegenomen. Donderdag liep het dodental met 1070 op. In totaal zijn in Duitsland nu zeker 38.795 personen overleden aan de gevolgen van Covid-19.

Het RKI meldde vrijdagochtend 31.848 nieuwe besmettingsgevallen in de laatste 24 uur. Dat is een toename van ongeveer 5500 ten opzichte van het aantal dat een etmaal eerder werd gemeld. De dag ervoor was er sprake van toename van 5000 nieuwe besmettingen. Tot nu toe zijn er in Duitsland bijna 1.867.000 coronabesmettingen vastgesteld.

Mindere testbereidheid

Het instituut waarschuwt dat een mindere testbereidheid rond kerst en oud en nieuw mogelijk effect heeft op de laatste besmettingscijfers. Bondskanselier Angela Merkel verwacht dat het werkelijke aantal besmettingen pas na volgende week duidelijk zal zijn.



Dinsdag werd bevestigd dat de harde lockdown in Duitsland wordt verlengd tot in elk geval 31 januari. Ook worden de maatregelen aangescherpt. Het kan inwoners worden verboden verder dan 15 kilometer van hun woonplaats te reizen als een bepaalde besmettingsdrempel gedurende een week wordt overschreden.

Merkel en de zestien deelstaatpremiers overleggen op 25 januari of de genomen maatregelen voldoende zijn om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

© ANP 2021