Corruptieproces Netanyahu wederom uitgesteld

buitenland 8 jan 13:27

De rechtszaak over vermeende corruptiepraktijken door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is voor onbepaalde tijd uitgesteld nu het land afgelopen nacht in een verscherpte lockdown is gegaan

Dat heeft de rechtbank in Jeruzalem besloten. De 71-jarige Netanyahu, premier sinds 2009, wordt sinds mei vervolgd voor corruptie, omkoping en fraude. Hij zou onder meer cadeaus hebben geaccepteerd en mediabazen hebben beloond in ruil voor positieve berichtgeving. Hij had volgende week woensdag voor de rechtbank moeten verschijnen. Eerdere hoorzittingen mocht hij laten lopen omdat zijn advocaten meer tijd nodig hadden voor het bestuderen van bewijsmateriaal. Netanyahu ziet de aanklachten als een heksenjacht om hem uit het ambt te drijven. Grote aantal deelnemers

De rechtbank voerde naast de lockdown het grote aantal deelnemers in de zitting van woensdag aan als reden voor het uitstel. De aanklagers hebben meer dan driehonderd getuigen opgeroepen.

Een nieuwe datum wordt later aangekondigd. De lockdown loopt vooralsnog tot 21 januari. Niet leiden

Volgens oppositieleider Yair Lapid kan Netanyahu het land niet leiden terwijl hij terechtstaat. Hij vreest dat de regeringsleider beslissingen neemt om politiek te overleven die niet in het nationale belang zijn. Vorige maand nog demonstreerden duizenden Israëli’s voor de ambtswoning van Netanyahu in Jeruzalem en andere steden. Zij eisen dat de conservatieve Likoed-leider ontslag neemt. © ANP 2021