Recordaantal coronadoden in een dag in Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk zijn het afgelopen etmaal 1325 mensen overleden aan Covid-19, een recordaantal.

Er werden 68.053 nieuwe besmettingen vastgesteld. Het vorige record stamde van 21 april, toen 1224 mensen in een dag overleden.

In totaal zijn 79.833 mensen in het Verenigd Koninkrijk gestorven binnen 28 dagen nadat ze een positieve coronatest hadden afgelegd. Alleen in de VS, Brazilië, India en Mexico zijn meer mensen overleden aan Covid-19.

Burgemeester Sadiq Khan van Londen sloeg vrijdag alarm over de gezondheidssituatie in hoofdstad. De ziekenhuizen dreigen de aanvoer van patiënten niet meer aan te kunnen.



Hij kondigde een "grootschalige calamiteit" af, een term die eerder werd gebruikt bij de dodelijke brand in de Grenfelltoren in 2017 en de terreuraanvallen in datzelfde jaar.

Engeland en Schotland besloten eerder deze week tot een strenge lockdown. Premier Boris Johnson sluit niet uit dat die tot ver in maart zal duren. Het land heeft vergeleken met EU-landen wel een voorsprong bij het vaccineren van inwoners. Johnson heeft daar zijn hoop op gevestigd.

