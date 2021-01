Emiraten heropenen zaterdag grenzen met Qatar

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zal vanaf zaterdag haar land-, lucht- en zeegrenzen met Qatar openen

Khalid Abdullah Belhoul, ondersecretaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken, meldt dat zijn land alle maatregelen tegen Qatar zal beëindigen in overeenstemming met de Al-Ula-overeenkomst.

Belhoul zei dat de VAE alle andere problemen met Qatar zullen oplossen door middel van bilaterale gesprekken.

Dinsdag was de stad Al-Ula in het noordwesten van Saoedi-Arabië het decor voor de Arabische topconferentie. Op de 41e editie van de top van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten (GCC) werd het einde aangekondigd van de Golfcrisis die sinds 2017 aanhoudt.



Een oplossing in het geschil leek al aanstaande. Maandag kondigde minister Ahmad Nasser al-Sabah van Buitenlandse Zaken van Koeweit aan dat de Saoedische grens met Qatar weer opengaat. En dat ook het luchtruim weer beschikbaar wordt voor het emiraat.

Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte verbraken halverwege 2017 de politieke en economische banden met Qatar vanwege vermeende steun aan internationaal terrorisme en te nauwe banden met het sjiitische Iran.



Koeweit en de Verenigde Staten namen in het conflict een bemiddelende rol op zich. Ook Marokko stelde zich neutraal op en riep de twee partijen op de banden te herstellen ter wille van regionale stabiliteit en vrede.

Koning Mohammed VI was een van de Arabische leiders die, te midden van de blokkade, de regio een bezoek bracht. Media in Qatar was lovend over de inzet en neutraliteit van de Marokkaanse monarch en doopte hem al snel om tot "bruggenbouwer".

