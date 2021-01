VS opent zondag consulaat in Zuid-Marokkaanse Dakhla

De VS zullen aanstaande zondag hun consulaat openen in het Zuid-Marokkaanse Dakhla

Op dezelfde dag wordt ook het Amerikaanse Prosper Africa kantoor geopend. Het initiatief is bedoeld om economische investeringen in de regio te stimuleren en de wederzijdse handel tussen de VS en Noord-Afrika te ondersteunen.

De inhuldiging van het consulaat komt een paar weken nadat de Amerikaanse president Donald Trump op 10 december de soevereiniteit van Marokko over de Westelijke Sahara erkende.

Op 22 december vloog Trumps schoonzoon en adviseur Jared Kushner naar Rabat om de proclamatie van zijn schoonvader over de Westelijke Sahara te voltooien. Kushner verwelkomde de betrekkingen tussen Rabat en Washington en herinnerde eraan dat Marokko het eerste land was dat de kersverse Verenigde Staten erkende in 1777.



In 1821 werd het eerste Amerikaanse diplomatieke eigendom ter wereld geopend in het Noord-Marokkaanse Tanger. Ter gelegenheid van de 200e verjaardag is de VS onlangs begonnen met het bouwen van een state-of-the-art complex voor de huisvesting van haar nieuwe consulaat in het stadscentrum van Casablanca.

Consulaten walhalla in Dakhla en Laayoune

Marokko is in rap tempo bezig met het openen van consulaten in Dakhla en Laayoune, te midden van toenemende protesten van Polisario-activisten. De separatisten hebben zich in 2020, met hernieuwde inspanning en met hulp van buurland Algerije, hevig verzet tegen de opening van Afrikaanse consulaten in de zuidelijke regio's.



In de afgelopen maanden hebben Congo, Gambia, Guinee, Djibouti, Liberia, Burkina Faso, Guinee-Bissaou, Equatoriaal-Guinea en Haïti een consulaat geopend in Dakhla.

In Laayoune hebben Bahrein, Jordanië, de Emiraten, Ivoorkust, Burundi, Gabon, de Comoren, Centraal-Afrikaanse Republiek en Sao Tome Principe een consulaat geopend.



Prosper Africa

Het kantoor van Prosper Africa zal dienen als regionale vertegenwoordiging van het initiatief dat heel Noord-Afrika bestrijkt. Via het Prosper Africa-initiatief wil de Amerikaanse regering handels- en investeringsprojecten ter waarde van $ 1 miljard ondersteunen.

De reeks initiatieven heeft tot doel de Amerikaanse investeringen in Marokko te vergroten en haar rol als het economische centrum van het continent te versterken, zei DFC CEO Adam Boehler in een verklaring.



"Het leiderschap van Marokko op het Afrikaanse continent, gecombineerd met haar levendige en groeiende economie, maken het land tot een ideale uitvalsbasis voor Prosper Africa en creëren ook opwindende kansen voor DFC-investeringen", zei Boehler tijdens zijn bezoek aan Marokko in december.

Marokko en DFC hebben op 22 december een intentieverklaring ondertekend. Volgens de overeenkomst wil DFC $ 3 miljard investeren in projecten in Marokko. De overeenkomst zal helpen bij financiële samenwerking om samen met Marokkaanse partners te investeren in projecten ten zuiden van de Sahara.

© MAROKKO.NL 2021