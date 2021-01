Akwasi breekt interview af en dwingt journalist opnames te wissen

Akwasi heeft eind vorige maand een interview met het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag afgebroken omdat hij niet over zijn veelbesproken speech op de Dam wilde spreken.

Hij pakte laptops van de makers af en dwong hen de opname van het gesprek te wissen, maakte de omroep EO vrijdag bekend. Dit is de Dag wilde op 28 december met Akwasi praten over het afgelopen jaar.

De muzikant wilde meewerken en wist dat ook de Black Lives Matter-demonstratie aan bod zou komen op voorwaarde dat het niet "tergend lang" zou zijn, aldus de EO. Als het moment uiteindelijk wordt besproken kapt Akwasi na enkele vragen over de speech het interview af.

Presentator Hans van der Steeg vroeg hem of hij de woorden over het "trappen van zwarte piet" vooraf had ingestudeerd. "Wil je deze kant opgaan?", vraagt Akwasi vervolgens, waarna er discussie ontstaat. Hij wordt boos en wil direct dat de opname gewist wordt, "anders heb je een probleem met mij", zo zegt hij.



Back-up

"Op dat moment trekt Akwasi alle stekkers uit de laptop van de technicus, klapt hem dicht en neemt de laptop onder zijn arm mee. Hierdoor stopt de opname. Daarna pakt hij ook de laptop van Van der Steeg", schrijft de EO in een verklaring. De makers proberen de muzikant daarna te overtuigen het interview af te maken, maar Akwasi wil niet meer.

Hij geeft de meegenomen laptops pas terug als het opgenomen gesprek gewist is. Van der Steeg gaat onder druk akkoord, aldus de omroep. Omdat hij ook een back-up had, is het gesprek nu toch online gezet.



Excuses

"Er is lang nagedacht over de vraag of we de opname wel of niet moesten uitzenden", zegt eindredacteur Jan Pieter Kos. "Er zitten veel kanten aan deze zaak waardoor we niet over één nacht ijs zijn gegaan. Maar dat een publiek figuur onze journalisten onder druk heeft gezet door spullen mee te nemen en ze vervolgens te dwingen materiaal te verwijderen, is voor ons dé kernreden geweest dit gesprek toch uit te zenden."

Akwasi heeft afgelopen week schriftelijk en mondeling excuses aangeboden aan de makers van Dit is de Dag, aldus de EO. De omroep zegt geen aangifte te doen. "Wat ons betreft is de zaak met het publiceren van ons verhaal nu afgerond. We wilden de journalistieke weg bewandelen", aldus een woordvoerder.

De muzikant was vrijdag niet direct bereikbaar voor commentaar.

© ANP 2021