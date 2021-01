Het totaal aantal besmettingen in Marokko is opgelopen tot 450.221.

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag 40 nieuwe coronadoden. Tot dusver zijn 7.685 mensen in het land overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

In de laatste 24 uur zijn 1.503 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is opgelopen tot 422.072. Het herstelpercentage in Marokko is 93,7%.

