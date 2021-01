Casablanca: Dode en gewonden bij instorting tweetal gebouwen

De hevige regenval de afgelopen dagen heeft in Casablanca gezorgd voor de instorting van twee gebouwen.

Bij de instorting van een dak van een gebouw in het oude medina van Casablanca vielen donderdag één dode en vier gewonden. In het gebouw zat een traditionele gemeenschappelijke oven gehuisvest. De instorting was het gevolg van hevige regenval.

In Casablanca is in vijf uren tijd net zoveel regenwater gevallen als doorgaans in zes maanden gebeurt. De riolering in de economische hoofdstad kon de hoeveelheid regenwater niet aan. Ook in andere steden in Marokko ondervindt men wateroverlast.

De extreem hoge neerslag zorgde voor wateroverlast door overspoelde bestrating, woningen, tunnels en bruggen. De materiële schade is enorm. Het openbaar vervoer in een aantal wijken moest worden stilgelegd.



Vrijdagochtend omstreeks 7 uur is een tweede gebouw in Casablanca ingestort. Meerdere bewoners waren op dat moment nog in het gebouw. Het incident vond plaats nabij Derb Moulay Cherif in het Hay Mohammadi-district in het noorden van Casablanca.

Hulpdiensten slaagden er in om twee bewoners onder het puin vandaan te halen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers die mogelijk nog onder het puin bedolven liggen.



Rachid Jkini, president van het Hay Mohammadi-district, nam geen verantwoordelijkheid voor het incident, maar legde impliciet de schuld bij de bewoners zelf. Volgens hem hebben lokale autoriteiten de bewoners geïnformeerd over het instortingsgevaar en dringend verzocht het gebouw te verlaten.

Evacuatie kan echter ingewikkeld zijn omdat het lastig is om in de duurste stad van Noord-Afrika aan betaalbare woonruimte te komen.



