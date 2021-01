Biden: goed dat 'meest incompetente president' niet naar inauguratie komt

De gekozen Amerikaanse president Joe Biden noemt het "goed" dat zijn voorganger Donald Trump verstek laat gaan bij zijn inauguratie op 20 januari.

"Dat is een van de weinige zaken waar wij het over eens zijn", zei Biden vrijdag. "Het is goed dat hij niet komt. Hij was een aanfluiting voor het land. ".

Vertrekkend vicepresident Mike Pence zal wel bij de beëdiging van Biden als 46e president van de Verenigde Staten zijn.

Trump had Pence publiekelijk opgeroepen de bekrachtiging te saboteren, en ging er daarbij van uit dat de vicepresident niet enkel een ceremoniële rol vervult bij de vaststelling van de uitslagen in het Congres. De secondant van de president, die hem gedurende zijn ambtstermijn niet bekritiseerde en diens beleid vrijwel altijd steunde, ging daar echter niet in mee. Volgens Biden is Pence welkom.



De aanstaande president zei erop te vertrouwen dat de veiligheidsdiensten de plechtigheid veilig laten verlopen.

Woensdag verstoorden aanhangers van Trump nog de vergadering van het Congres waarin Bidens verkiezingszege officieel vastgesteld werd.

