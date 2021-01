Duitsland roept Marokkaanse paprika's terug wegens giftige pesticiden

De Duitse autoriteiten hebben donderdag besloten om Marokkaanse paprika's uit de schappen te halen nadat ze een hoge concentratie aan residuen van bestrijdingsmiddelen hadden gevonden.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kwalificeerde het pesticide in kwestie als "zeer gevaarlijk" voor de gezondheid.

Volgens Hortoinfo, een Spaanse tuinbouwkrant, overschrijdt de aanwezigheid van het bestrijdingsmiddel in Marokkaanse paprika's met 1.233% de nieuwe maximale limiet die de Europese Unie in 2019 heeft goedgekeurd.

De aanwezigheid van deze werkzame stof in geïdentificeerde partijen paprika's komt overeen met 0,4 milligram per kilogram, de EU hanteert een maximum van 0,03 milligram per kilogram. Veel EU-landen hebben besloten het gebruik van het pesticide op landbouwvelden stop te zetten.



Het bestrijdingsmiddel in kwestie is methiocarb, een gewasbeschermingsmiddel dat wordt gebruikt in producten ter bestrijding van trips op onder meer paprika, tomaat, komkommer en courgette.

In 2019 kwalificeerde de WHO methiocarb als zeer gevaarlijk voor de gezondheid. Ook vormt het middel gezondheidsrisico's voor vogels, zoogdieren en gewassen. Volgens Hortoinfo veroorzaakt vergiftiging door methiocarb "speekselvloed, tranenvloed, plassen, diarree, braken, bronchoroea, bronchospasmen, bradycardie en spiertrekkingen."



Hoewel de chemicaliën in Europa verboden zijn om de gezondheid te beschermen en het milieu te sparen, worden ze voor winst naar armere landen geëxporteerd.

Europese landen zoals Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië exporteerden in 2018 meer dan 81.000 ton aan gevaarlijke pesticiden naar 85 landen. Uit een onderzoek uit 2020 bleek dat Marokko in de top tien staat van landen waar de giftige en verboden pesticiden terecht komen.



