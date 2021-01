Casablanca: 4 gebouwen ingestort, dodental opgelopen tot 3 (video)

Vrijdagavond zijn nog eens twee gebouwen ingestort als gevolg van de hevige regenval in Marokko

Het incident gebeurde vrijdagavond in de wijk Moulay Cherif in Hay Mohammadi. Reddingswerkers hebben omstreeks 22.00 uur het levenloze lichaam van een kind en zijn moeder geborgen. Hulpdiensten zochten vanochtend naar overlevenden onder het puin.

Volgens televisiezender 2M is het aantal doden inmiddels opgelopen tot drie. Vier anderen raakten gewond en zijn voor behandeling overgebracht naar het Mohammed V-ziekenhuis.

De extreem hoge neerslag zorgt al dagen voor wateroverlast door overspoelde bestrating, woningen, tunnels en bruggen. De materiële schade is enorm. Het openbaar vervoer in een aantal wijken in Casablanca is stilgelegd. Ook in andere steden in Marokko ondervindt men wateroverlast.



Tot dusver zijn vier gebouwen ingestort in Casablanca. Bij de instorting van een dak van een gebouw in het oude medina van Casablanca vielen donderdag één dode en vier gewonden. In het gebouw zat een traditionele gemeenschappelijke oven gehuisvest.

Vrijdagochtend stortte een tweede gebouw in Casablanca in. Meerdere bewoners waren op dat moment nog in het gebouw. Het incident gebeurde eveneens in de wijk Moulay Cherif.



In de volkswijk in het Hay Mohammadi-district in het noorden van Casablanca staan veel vervallen woningen die met instorten worden bedreigd. Sinds 2012 wachten veel buurtbewoners op een toegezegd verhuisprogramma.

Bewoners krijgen van autoriteiten het advies de woningen te ontruimen en op zoek te gaan naar nieuw onderkomen. Voor velen is het echter lastig om in de duurste stad van Noord-Afrika aan betaalbare woonruimte te komen.

