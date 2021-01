'Algerijnse president binnenkort weer naar ziekenhuis in Duitsland'

De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune zal binnenkort weer terugkeren naar Duitsland voor een medische behandeling.

Dat meldt Algerijnse media vrijdag. Volgens dagblad El Khabar heeft de medische behandeling te maken met de recente coronabesmetting van het Algerijnse staatshoofd.

Volgens de krant is er echter "geen reden tot bezorgdheid" aangezien de medische behandeling meerdere malen door de president is uitgesteld. Volgens de krant is dat "het bewijs" dat zijn gezondheidstoestand niet urgent is.

President Tebboune keerde 29 december terug naar zijn land. Hij verbleef twee maanden in Duitsland waar hij werd behandeld voor Covid-19. De 75-jarige president verscheen op de Algerijnse televisie en zei dat "moeilijk" was ver van zijn vaderland te zijn.



Tebboune, een zware roker, lag van eind oktober tot eind november in een Duits ziekenhuis. Daarna bracht hij het restant van zijn herstelperiode nog door in Duitsland. In de tussentijd liet hij vrijwel dagelijks van zich horen via Twitter.

"Deep fakes"

Op sociale netwerken circuleren hardnekkige geruchten over de betrouwbaarheid van de video's van de president op Twitter en de Algerijnse staatstelevisie. Op de video's verscheen een vermagerde Tebboune die veel was afgevallen als gevolg van zijn coronabehandeling. Velen denken echter dat de video's 'deepfakes' zijn om de slechte gezondheidstoestand van Tebboune te verbergen.



De lange afwezigheid van de president wakkerde speculaties aan of hij zijn eerste termijn wel zou kunnen afronden. Die begon een jaar geleden met zijn verkiezing in een periode van massale protesten tegen de heersende elite.

In het grootste land van Afrika zijn sinds de uitbraak van het coronavirus ruim 101.000 besmettingen vastgesteld, waaronder 2.700 doden. Velen zien de coronamaatregelen van de regering als een poging om de protesten tegen het regime de kop in te drukken.



Dreigende crisis

Algerije, een olie- en gasproducent, had al voor de wereldwijde pandemie te maken met een dreigende economische crisis, waarbij de jaarlijkse uitgaven ver boven de dalende inkomsten uit de verkoop van energieproducten lagen.

Tebboune had een reeks hervormingen beloofd om de economie divers te maken. Verwacht wordt dat hij binnenkort de data voor de komende lokale en parlementaire verkiezingen zal goedkeuren.

