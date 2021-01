Avondklok in meerdere Franse departementen vervroegd

De Franse regering heeft in acht departementen de avondklok vervroegd van 20.00 naar 18 00 uur vanwege de dreiging die uitgaat van meer besmettelijke varianten van het coronavirus.

Het gaat onder meer om Bouches-du-Rhône waarin Marseille ligt. De maatregel gaat zondag in. In dit Franse departement werden het afgelopen etmaal 21 gevallen van de Britse variant aangetroffen.

In vijftien andere departementen, vooral in het oosten van het land, geldt de strengere maatregel al een week. In de rest van Frankrijk blijft de avondklok vanaf 20.00 uur van kracht.

De regering van Monaco heeft het ingaan van het uitgaansverbod van 20.00 naar 19.00 uur gebracht. Ook gaan 's avonds de restaurants dicht en mogen niet-bewoners zonder een noodzakelijke reden het gebied niet meer in.



In Frankrijk zijn het afgelopen etmaal 20.177 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Sinds het begin van de pandemie staat het aantal geregistreerde gevallen op 2.767.312. Het afgelopen etmaal stierven nog eens 171 Fransen aan de gevolgen van hun besmetting.

Het totale aantal coronadoden staat op 67.599.

