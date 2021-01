Fez: Verkrachtingsslachtoffer (13) zwaargewond na zelfmoordpoging

Een 13-jarig meisje raakte ernstig gewond nadat ze had geprobeerd zelfmoord te plegen

Het incident gebeurde in de wijk Montflore in Fez. Het meisje liet zich vallen vanuit de derde verdieping van haar ouderlijk huis, meldt nieuwsdienst Akhbarona.

Het meisje is een jaar geleden slachtoffer geweest van verkrachting. De rechtbank in Fez had deze week de 17-jarige buurjongen veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar.

De buurjongen had het meisje een jaar geleden naar zijn ouderlijk huis gelokt en haar verkracht met een wortel. Het slachtoffer moest worden geopereerd aan haar verwondingen en liep zowel fysieke als mentale letselschade op.



Volgens Jawad Al-Gnaoui, de advocaat van de familie van het slachtoffer, had het meisje eerder al laten weten zichzelf van kant te zullen maken als het oordeel van de rechter niet streng genoeg zou zijn.

Al-Gnaoui heeft na het oordeel van de rechter aangegeven in beroep te gaan tegen de "opmerkelijk milde straf". Volgens Al-Gnaoui heeft hij de rechter laten weten dat een lichte straf niet voldoende afschrikt en het slachtoffer geen voldoening zal geven.



Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie Bel 113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl

