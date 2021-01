'Democraten willen afzetting Trump in gang zetten'

Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden willen maandag de eerste stappen zetten voor een nieuwe afzettingsprocedure tegen president Donald Trump

zegt de Democraat Ted Lieu zaterdag in een bericht op Twitter. Volgens Lieu, die een actieve deelnemer was in de eerdere impeachmentprocedure tegen Trump, zouden 180 leden van het Huis van Afgevaardigden een voorstel steunen om aan te dringen op het afzetten van de president na de rellen in en rond het Capitool van afgelopen woensdag.

Trump-supporters belegerden toen het onderkomen van het Amerikaanse Congres, vielen het gebouw binnen en richtten vernielingen aan. Daarbij vielen vijf doden en tientallen gewonden.

De Democratische Congresleiders Chuck Schumer en Nancy Pelosi zeiden donderdag al dat ze Trump door het parlement willen laten afzetten als vicepresident Mike Pence en de rest van het kabinet hem laten zitten.

Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat moeten dan bijeenkomen om de afzettingsprocedure in gang te zetten. De kans dat de Republikeinen, die een meerderheid in de Senaat hebben, daarmee instemmen, wordt klein geacht.

