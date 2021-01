Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland neemt fors toe

buitenland 13 jan 6:15

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in het afgelopen etmaal in Duitsland is vastgesteld, is flink gestegen ten opzichte van het aantal nieuwe besmettingen dat dinsdag werd gemeld.

Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldde woensdagochtend 19. 600 nieuwe besmettingen. Dinsdag meldde het RKI nog maar 12.802 nieuwe besmettingen, waarmee het aantal nieuwe gevallen stabiel bleef ten opzichte van maandag. In totaal is het longvirus in Duitsland nu bij 1.953.426 personen vastgesteld. In het afgelopen etmaal overleden nog eens 1060 personen in de Bondsrepubliek aan de gevolgen van Covid-19. Dat brengt het totale dodental in Duitsland naar 42.637. In Duitsland werd eind vorig jaar ongeveer tegelijk met Nederland een harde lockdown afgekondigd. De Duitse bondskanselier Angela Merkel verwacht dat haar land nog tot begin april in lockdown zal zitten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. © ANP 2021