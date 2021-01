Van Dissel: overweeg extra maatregelen vanwege Britse variant

Om de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus tegen te gaan, kan het nodig zijn om de lockdownmaatregelen nog verder aan te scherpen.

"We moeten kijken wat we eventueel nog extra kunnen doen", zei Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag tijdens een vergadering met Tweede Kamerleden.

Van Dissel denkt vooral aan maatregelen om het aantal bezoeken dat mensen aan elkaar brengen te verminderen. "Dat zien wij nu duidelijk als het zwakke punt. Hoe voorkom je dat mensen teveel bij elkaar op bezoek gaan?"

Door de introductie van de Britse variant in Nederland zou het virus zich veel sneller kunnen gaan verspreiden. Van Dissel vindt de situatie "zeer zorgelijk". Hij praatte de Kamerleden bij over de situatie in het Verenigd Koninkrijk, waar de nieuwe variant in enkele weken tijd de overhand kreeg in een aantal regio's, waaronder Londen. "Het nieuwe type is het bestaande virus domweg aan het verdringen", concludeert Van Dissel.



Zelfs een lockdown kon in de Britse hoofdstad niet voorkomen dat het gemuteerde virus steeds verder om zich heen greep. "Een bepaald ongunstige boodschap." Ook in buurland Ierland schoot het aantal besmettingen ongekend snel omhoog, nadat de nieuwe mutatie daar zijn intrede had gedaan. Dat gebeurde uitgerekend rond de feestdagen toen mensen elkaar massaal bezochten.

Londen met lockdown met hoog reproductiegetal

Mét lockdown zit Londen nog altijd met een reproductiegetal van 1,2 tot 1,3, aldus Van Dissel. Dat wil zeggen dat 10 mensen die het virus hebben opgelopen gemiddeld 12 tot 13 anderen besmetten. Om het aantal gevallen van Covid-19 terug te dringen, is een reproductiegetal onder de 1 nodig.



In heel Nederland ligt dit r-getal inmiddels met 0,95 maar net onder de 1, waarschuwde Van Dissel. Het gegeven dat de Britse mutatie tijdens de lockdown in Nederland binnengekomen is, kan een vertragend effect hebben op de verspreiding hier. Dat is gunstig volgens hem. Toen in Engeland de lockdown begin december werd losgelaten, schoot het aantal besmettingen meteen snel omhoog.

Van Dissel liet Engelse cijfers zien waaruit valt op te maken dat de nieuwe variant 30 tot 50 procent meer wordt overgedragen dan de eerdere varianten van het virus. Tot nog toe is de Britse mutatie in Nederland bij bijna honderd mensen aangetroffen. De grootste uitbraak tot nog toe was op een basisschool in Bergschenhoek (Zuid-Holland).



Naast de Britse variant, die volgens het RIVM nu de "grootste onzekerheid" oplevert, is ook de gemuteerde Zuid-Afrikaanse variant in Nederland aangetroffen. Ook die is mogelijk besmettelijker.

Vooralsnog heeft het RIVM volgens Van Dissel zicht op de bekende gevallen en zijn die in isolatie.

