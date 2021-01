Doodstraf voor moordenaar Adnane (11), pedofiel vraagt vergiffenis en dreigt met zelfmoord

De rechtbank in Tanger heeft vandaag een 24-jarige man ter dood veroordeeld wegens ontvoering, verkrachting en moord op de 11-jarige Adnane Bouchouf.

De hoofdverdachte werd onder meer vervolgd voor moord, ontvoering van een minderjarige, gedwongen opsluiting, gewelddadige verkrachting. Ook is hij veroordeeld wegens het onteren, verminken en begraven van het stoffelijk overschot.

"Je hebt me ter dood veroordeeld. Ik ga zelfmoord plegen", zei de pedofiel tegen de rechter na het uitspreken van het vonnis. De rechtbank veroordeelde ook drie huisgenoten van de dader tot een gevangenisstraf van vier maanden en een geldboete van 1000 DH (€ 93).

Agenten vonden in september 2020 het levenloze lichaam van Adnane nabij zijn ouderlijk huis in Tanger. Adnane verdween enkele dagen daarvoor nadat zijn ouders hem naar een nabijgelegen apotheek hadden gestuurd om medicijnen te kopen. De jongen keerde niet terug naar huis en verdween spoorloos.



Een dag na de mysterieuze verdwijning verscheen Adnane op bewakingsbeelden van een winkel in de buurt. Het jongetje was in gezelschap van een onbekende man. Door de grootschalige zoekactie van de politie en buurtbewoners besloot de verdachte zijn uiterlijk te veranderen door zijn hoofd kaal te scheren en zijn bril weg te doen.

De politie slaagde er een paar dagen later in de identiteit van de man vast te stellen en te arresteren. Het bleek te gaan om een 24-jarige rechtenstudent. Na zijn arrestatie bekende hij zijn gruweldaden en leidde hij de politie naar de plek waar hij het lichaam van Adnane had begraven. Ook drie huisgenoten werden gearresteerd omdat ze hadden nagelaten de verdachte aan te geven bij de autoriteiten.



Proces

Tijdens hoorzittingen beweerde de dader dat hij Adnane niet heeft verkracht en dat het niet zijn intentie was het kind te vermoorden. Hij zou enkel van plan zijn losgeld te vragen voor zijn vrijlating.

Het proces werd meermaals uitgesteld door het coronavirus en omdat de verdachte in hongerstaking ging. Ook de uitspraak van het vonnis dinsdagavond liep vertraging op nadat de verdachte hysterisch werd en meerdere malen flauwviel.



De verdachte heeft de ouders en nabestaanden van Adnane om vergiffenis gevraagd. Ook deed hij een beroep op het Marokkaanse volk hem te vergeven voor zijn daden.

Doodstraf

Het nieuws over de dood van Adnane zorgde in september voor veel ophef in binnen- en buitenland. De moordzaak domineerde de krantenkoppen en plaatste de problematiek rondom kindermisbruik op de politieke agenda.



De brute moord op Adnane heeft de vraag doen rijzen of de doodstraf opnieuw moet worden toegepast in Marokko. In heel het land werd massaal opgeroepen tot de doodstraf voor de vermeende pedofiel en moordenaar. Een online petitie (Facebook Event) waarin de executie van de verdachte wordt geëist, telt op dit moment meer dan 639.000 deelnemers.

Marokko heeft de doodstraf sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Ondanks de niet-uitvoering van de doodstraf blijven rechtbanken de strafmaat opleggen en hebben meerdere Marokkaanse activisten de regering opgeroepen deze officieel af te schaffen, daarbij verwijzend naar internationale mensenrechtennormen.



Volgens de Parliamentarians for Global Action (PGA) heeft Marokko in 2018 minstens 10 personen ter dood veroordeeld. PGA is een internationaal netwerk van parlementsleden dat zich bezighoudt met zaken als mensenrechten, democratie, de rechtstaat, veiligheid, anti-discriminatie en gendergelijkheid.

In oktober 2020 werd in Marokko voor het laatste iemand ter dood veroordeeld. De 59-jarige Said Mansour stond terecht voor zijn betrokkenheid bij de terroristische aanslagen in Casablanca in 2003.

In totaal zitten momenteel 94 gedetineerden een levenslange gevangenisstraf uit.

